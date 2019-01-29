ينبع 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسشاركت إدارة التعليم بمحافظة ينبع في تفعيل مبادرة " السعودية تبرمج" في نسختها الثانية، التي أطلقتها مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع وزارة التعليم ، بدءاً من 2سبتمبر 2018م حتى 31 يناير 2019م، حيث تم تصميم المبادرة بهدف إزالة الغموض حول البرمجة وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال .وأوضحت منسقة المبادرة بتعليم ينبع مها عريف أن المبادرة التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعماً للتحول الرقمي والإسهام في تقدم المملكة عالمياً في المجالات الرقمية والابتكارية، وبناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي، وتمكين الطلاب والطالبات من تحسين مهاراتهم ومستوياتهم المعرفية وتطوير قدراتهم الإبداعية .وأبانت أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية وعلى مختلف المستويات المعرفية من نقطة البداية حتى الإتقان في مجالات البرمجة المتقدمة خلال 100 يوم ، مؤكدةً حرص تعليم ينبع على تفعيل المبادرة في مدارسها .ودعت قادة المدراس إلى تزويد منسوبيهم برابط التسجيل المخصص لتفعيل المنصة الإلكترونية لمبادرة "السعودية تبرمج" في الفصول الدراسية، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة فيها، وترشيح (معلم- معلمة) تخصص حاسب آلي من كل مدرسة كمسؤول عن تنفيذ المبادرة في مدرسته ، بالإضافة إلى إقامة ورش تعريفية بآلية تنفيذ المبادرة .// انتهى //18:57ت م0243