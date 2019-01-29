أملج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأزالت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج اليوم ، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 10الآف متر مربع، تقع على الطريق الدولي أملج - الوجه .وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية وأحواش تسبب التشوه البصري، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة .وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية، بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .// انتهى //19:00ت م0245