مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسنظم مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة رابغ اليوم محاضرة بعنوان "وصايا وتوجيهات لرجل الأمن" ألقاها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري.وأكد العمري على أهمية الدور الذي يقوم به رجل الأمن في حفظ أمن المجتمع في بلادنا، بدعم من قيادتنا الرشيدة -ايدها الله- التي تولي على حماية المجتمع وحفظ أمنه مشدداً على الواجب الشرعي المتحتم على رجل الأمن تجاه دينه وولاة أمره.وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة بجهود رجال الأمن من خلال عملهم الميداني متزودين بالتقوى والحرص على السمع والطاعة من قياداتهم سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لرجال الأمن في خدمة دينهم وبلادهم .يذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن الشراكات التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية والتي تحظى بدعم مستمر من معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //19:00ت م0246