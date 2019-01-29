واشنطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة اعتمدت سلطة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للسيطرة على أصول محددة في حوزة بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أو أي بنوك أخرى تضمنها واشنطن.وقال بيان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن التفويض يسري على أصول معينة في حوزة حسابات تابعة لحكومة فنزويلا أو بنكها المركزي، مشيراً إلى أن ”هذا الاعتماد سيساعد الحكومة الشرعية في فنزويلا على تأمين تلك الأصول لصالح شعب فنزويلا“.// انتهى //19:04ت م0249