الرباط 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستعقد اللجنة المشتركة بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، ومشروع تعظيم البلد الحرام بجمعية مراكز الأحياء في مكة المكرمة، اجتماعاً في مقر المنظمة، خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير المقبل.وأوضحت الإيسيسكو في بيان لها، أن هذا الاجتماع سيخصص لبحث تفاصيل البرامج والأنشطة المشتركة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، في إطار اتفاقية التعاون بين الإيسيسكو ومشروع تعظيم البلد الحرام، الموقعة في مكة المكرمة يوم 14 فبراير من العام الماضي .وسيشارك في هذا الاجتماع الدكتور طلال بن محمد سليمان أبو النور، المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، والمسؤولون عن مديريات العلاقات الخارجية والتعاون، والتربية ، والثقافة واتحاد جامعات العالم الإسلامي في الإيسيسكو.// انتهى //19:04ت م0251