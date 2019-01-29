الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدشن معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز العبد الكريم، اليوم، مشروع شركة بان آسيا الصينية، وذلك في موقع المشروع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.وينتج المصنع مادتي الـ PET والـ PTA، التي تدخل في صناعة التغليف والنسيج، وتقدر تكلفة الاستثمار في المشروع 3.9 مليار ريال ويستهدف خلق الكثير من الوظائف للمواطنين ووصول صادراته إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية استفادة من الموقع الجغرافي الفريد لموانئ جازان.وخلال حفل التدشين ألقى المهندس العبدالكريم كلمة أمام وفد المستثمرين الصينيين تطرق فيها إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بقطاع الصناعة وحرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات والحوافز للمستثمرين المحليين والمستثمرين من الدول الصديقة، مؤكدًا أهمية رفع التعاون المشترك الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية وذلك تحقيقا لتطلعات قادة البلدين.وأكد أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بدعم الصناعة والصناعيين المحليين والمستثمرين من الدول الصديقة من خلال توفير الأراضي الصناعية المطورة، وتوفير الوقود واللقيم والطاقة الكهربائية بأسعار منافسة، وتأييد الحصول على الدعم المالي من خلال قروض صندوق التنمية الصناعية، وكذلك توفير حزم تشجيعية للمشاريع الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والتنموي للملكة.وعقب التدشين قام العبد الكريم بجولة تفقدية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للاطلاع على آخر المستجدات في المشاريع القائمة والأخرى قيد الإنشاء، التقى خلالها بالمعنيين بالقطاع الصناعي في المملكة.// انتهى //19:10ت م0253