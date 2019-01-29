القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسرحبت جامعة الدول العربية بإصدار البرلمان الإيرلندي لقانون تجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، منوهة بأن هذه الخطوة البالغة الأهمية للبرلمان الأول في الاتحاد الأوروبي تستحق التقدير والاحترام.ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم، باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية واتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والمقامة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.وأكد السفير أبو علي، أن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هو مسؤولية دولية طبقاً لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.// انتهى //19:22ت م0260