رياضي/ اتحاد الرياضات اللاسلكية يعتمد استراتيجيته وبطولاته الدولية لعام 2019م
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد, اليوم, الاجتماع الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد سعود الفغم, وبحضور جميع الأعضاء, وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.
واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على استراتيجية الاتحاد للفترة المقبلة ، واعتماد خطة البطولات الدولية والاتفاقيات المبرمة لعام 2019م.
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19:27ت م
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