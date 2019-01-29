الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد, اليوم, الاجتماع الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد سعود الفغم, وبحضور جميع الأعضاء, وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على استراتيجية الاتحاد للفترة المقبلة ، واعتماد خطة البطولات الدولية والاتفاقيات المبرمة لعام 2019م.// انتهى //19:27ت م0262