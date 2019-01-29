نجران 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسنظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران أمس، اللقاء الأول لوحدة الخريجات، بحضور عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات، وذلك على مسرح مبنى اللغات والترجمة.ويأتي اللقاء الذي يهدف إلى بناء وتعزيز التواصل مع الخريجين والمجتمع بما يسهم في توظيف الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل، حرصاً من الوحدة على متابعة خريجات الكلية وزيادة الروابط بين الكلية وطالباتها الخريجات للمساهمة في تأهيلهم لإيجاد فرص عمل أفضل من خلال المواكبة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع، وكذلك التطور العلمي السريع في مجال التخصص وتأهيل الطلبة الخريجين ومساعدتهم في كيفية الحصول على فرص عمل.//انتهى//19:28ت م0263