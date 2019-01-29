الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات معرض ( ملهمتي ) بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .وأوضح رئيس النادي عطاالله بن مسفر الجعيد إلى أن هذا المعرض الفني ، موجه للمرأة السعودية حيث يضم في جنباته على أعمال ولوحات فنية تصور المرأة ودورها في مجتمعها قديما ولوحات بورتريه واقعي للسعوديات المؤثرات في المجتمع حاليا، تحت إشراف فريق تطوعي من شباب وشابات الطائف ، داعياً المهتمين والمهتمات لزيارة المعرض والمشاركة في فعالياته الأخرى.من جهة أخرى بينت قائدة فريق يلا سوا التطوعي سمر كامل العجيبان ، أن إقامة المعرض والفعاليات جاءت من منطلق الحرص على توظيف المواهب الشابة ، وإبراز التقدم الذي يشهده المجتمع السعودي مع التركيز على جهود المرأة السعودية وما قامت به من دور مهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.واضافت ، فكرة إقامة فعاليات " ملهمتي " تدور حول تغيّر دور و تأثر المرأة السعودية على مدى الأعوام ، حيث يشتمل المعرض على اعمال ولوحات فنية بالإضافة إلى أعمال تصور المرأة السعودية و دورها في مجتمعها بالماضي والحاضر.// انتهى //19:29ت م0264