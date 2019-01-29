القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" اليوم أعمال دورتها الـ 15 التي كانت مخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من مملكة البحرين بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وشهد الاجتماع الذي عقد على مدى يومين بمقر الجامعة العربية حواراً تفاعلياً مع وفد رسمي يمثل مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عبد الله بن فيصل الدوسري وضم الوفد في عضويته ممثلين عن وزارات وجهات متعددة بالمملكة.وأشادت لجنة حقوق الإنسان العربية بالتعاون البناء والتفاعل الإيجابي لمملكة البحرين مع اللجنة مما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان.وأوضحت اللجنة أن الحوار التفاعلي مع الوفد الرسمي البحريني جاء مثمراً وبناءً وأسهم في بلورة تقييم موضوعي متكامل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض التنفيذ الأمثل لبعض أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين خاصة التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة في عام 2013 بشأن تقرير المملكة الأولي.// انتهى //19:32ت م0265