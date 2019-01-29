بيروت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسترأس رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم جانباً من اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية الأسبوعي، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.وأكد الرئيس الحريري في حوار مع الصحفيين عقب الاجتماع أنه متفائل بحذر، وقال: "الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين".وجدد التأكيد على أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلباً أو إيجاباً، رافضاً التحدث عن خياراته في هذا المجال ".وردا على سؤال عن وضع النظام السوري "تيار المستقبل" على لائحة الإرهاب، قال الحريري: "هذه لائحة الشرف، لأن هذا النظام هو إرهابي أصلا".// انتهى //19:38ت م0268