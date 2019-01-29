البريج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم متأثراً بجروح أصيب بها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق البريج الجمعة الماضية، وكان يعالج في مستشفى الشفاء بالمدينة.وأفادت مصادر طبية ومحلية في غزة عن استشهاد سمير غازي النباهين، مساء اليوم، متأثراً بجروحه، حيث أصيب بقنبلة غاز معدنية في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج الجمعة الماضية.// انتهى //19:52ت م0270