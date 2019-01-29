إسلام آباد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة الباكستانية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى 10 قتلى ونحو 21 مصاباً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن ثلاثة انتحاريين حاولوا اقتحام مركز الشرطة الذي يقع بداخله مكتب نائب المفتش العام في منطقة لورالاي بإقليم بلوشستان، حيث تمكن رجال الأمن من القضاء على أحد الانتحاريين بإطلاق النار عليه في مدخل المركز، بينما تمكن الآخران من اقتحام المكاتب الملحقة بالمدخل، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي وإلقاء قنابل يدوية، وأسقطوا عدد من الضحايا بينهم رجال شرطة ومدنيين.وبيّن أن الهجوم وقع أثناء تجمع نحو 800 من المدنيين في المركز لإجراء مقابلات للالتحاق بالشرطة، مشيراً إلى ان فرقة التحرك السريع التابعة للجيش ووحدة من القوات شبه العسكرية طوقت الموقع وتمكنت من القضاء على الانتحاريين.وأضاف أن قوات الجيش قامت بتمشيط المركز للتأكد من خلوه من أي إرهابيين، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.// انتهى //19:52ت م0271