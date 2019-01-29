رام الله 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزى.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع ميلانيزى، على آخر مستجدات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية، خاصة بعد ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.واكد عباس ضرورة تدخل المجتمع الدولي، لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاهل القانون الدولي والدول الراعية لهذه الاتفاقات.وأشار إلى اهمية الدور الاوروبي في العملية السياسية، خاصة بعد الانحياز الواضح للإدارة الاميركية لصالح الاحتلال الاسرائيلي.بدوره، أكد وزير الخارجية الايطالي، دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.// انتهى //19:55ت م0272