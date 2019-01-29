الأمم المتحدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسطالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بتوفير مبلغ الـ 1.2 مليار دولار لتمويل خدماتها الرئيسة والحيوية، ولتمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لحوالي 5.4 لاجئ فلسطيني.وقالت الوكالة " إن المبلغ المطلوب هو للمحافظة على مستوى عمليات "الأونروا" كما كانت عليه في عام 2018م.وأعرب المفوض العام للوكالة بيير كرينبول اليوم من جنيف، عن امتنانه العميق لالتزام وتضامن جميع شركاء الأونروا قائلًا: " في الوقت الذي واجهنا فيه أكبر تحد مالي على مدار تاريخنا الذي نفخر به، كان ملهمًا أن نشهد مدى السخاء والاستجابة من الحكومات المانحة والمضيفة، من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن شركائنا في المنظمات غير الحكومية، ومن المجتمع المدني والأفراد".وحذّرت "الأونروا" من أن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، سيستمرون في مواجهة تحديات صعبة على صعيد التنمية البشرية والحماية، مضيفًا أن إحدى المخاوف الكبرى للاجئي فلسطين يتمثل في غياب شبه كامل للآفاق السياسية والشخصية على حد سواء، مذكرًا بضرورة المحافظة على خدمات الوكالة الرئيسة والعمل على استدامة مستويات التمويل السخي التي تم تحقيقها في عام 2018.ويأتي تقديم أولويات الأونروا لعام 2019م والمتطلبات المالية لها، بعد عملية حشد دولية لافتة سعت للتغلب على العجز المالي غير المسبوق، بعد قرار الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، بوقف 300 مليون دولار من تبرعاتها في العام الماضي.// انتهى //20:43ت م0274