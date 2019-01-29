الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل سفارة أستراليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //21:39ت م0292