رام الله 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم، المجتمع الدولي العمل على إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاق الخاص بوجود البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، بعد تهديد رئيسها بعدم التجديد لوجودها.وأكد المالكي في تصريحات له اليوم استعداد دولة فلسطين للانضمام لأي مبادرة سلام من أي دولة أو مجموعة دول، وذلك من أجل تفعيل العملية السياسية وإعادتها للمسار الصحيح للوصول إلى اتفاق ينهي الاحتلال ويمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأشار المالكي إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اجتماع على مستوى الخارجية العرب والاتحاد الأوروبي من أجل التحضير للقمة العربية الأوروبية، التي ستنعقد نهاية الشهر القادم في شرم الشيخ بمصر، ويأمل من هذه القمة أن تركز على القضية الفلسطينية، وأن توفر الأدوات اللازمة لانطلاقة عملية سلام مجدية، وفاعلة، ووازنة.// انتهى //21:39ت م0293