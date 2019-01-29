عـدن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسبحث محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام اليوم بعدن مع السفيرة الألماني لدى اليمن كارولا مولر إجراءات إعادة فتح بعض حسابات البنك المركزي التي تم تجميدها من قبل بعض البنوك الألمانية.وقال خلال اللقاء وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية الخارجية اليمني حسين القعيطي، أن إلغاء التجميد عن الحسابات سيمكّن البنك المركزي اليمني من استخدامها في دفع التزاماته باليورو، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك الألمانية واليمنية.وكانت البنوك الألمانية تتولى سداد التزامات اليمن بعملة اليورو وفق الاتفاقيات الموقعة بينها والبنك المركزي اليمني.من جهتها، أكدت سفيرة ألمانيا أنها تخاطبت مع البنوك الألمانية بهذا الشأن وأنها في انتظار الرد.وجرى خلال اللقاء استعراض إجراءات منح الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية، وما تم سحبه من الوديعة السعودية حتى الآن.// انتهى //21:40ت م0294