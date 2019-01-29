لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.51 % ليصل عند مستوى 3153.42 نقطة.وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 8.52 نقاط ليصل مستوى 11218.83 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 4.12 نقاط و56.70 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:41ت م0295