غزة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرين بحالات اختناق، اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة سلمية شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قبالة ما يسمى "قاعدة زيكيم العسكرية" أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرة سلمية شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 14 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، إضافة إلى 11 آخرين بحالات اختناق.// انتهى //21:43ت م0297