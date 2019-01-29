عـدن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن اليوم اتفاقيتين أساسيتين مع المنظمتين الأمريكيتين / مركز مدنيين في ظل الصراعات /، و / الاستجابة العالمية /.وقضت الاتفاقية الأولى التي وقعها الدكتور باصهيب، مع مدير منظمة مركز مدنيين في ظل الصراعات في اليمن ندوى يونس الدوسري، بافتتاح مكتب للمنظمة في عدن، وبدء ممارسة عملها في مجال إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لقوات الجيش اليمني والأمن حول حماية المدنيين، وكذا التنسيق مع البرنامج التابع للأمم المتحدة الانمائي بشأن إصلاح قطاع الأمن.وقضت الاتفاقية الثانية التي وقعها نائب وزير التخطيط اليمني مع المدير القُطري لمنظمة الاستجابة العالمية بيتر ريد، بفتح المنظمة مكتبها في عدن ومزاولة عملها في مجالات توفير الأدوية بالشراكة مع منظمة الصحة، والاستجابة الطارئة في مناطق الصراعات.وفي ذات السياق ناقش نائب وزير التخطيط اليمني الدكتور نزار باصهيب خلال لقائه في عدن اليوم مع المديرة القُطرية لمنظمة هاندي كاب مود بيلون تنفيذ مشروع خدمات إعادة التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإصابات، وغيرهم من الأشخاص الذين بحاجة ماسة للحماية، والمتأثرين بالنزاع في اليمن، من خلال توفير أطراف اصطناعية، وذلك بتكلفة مليون و 365 ألف يورو.// انتهى //21:59ت م0302