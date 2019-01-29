الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، ودور بريطانيا في دعم العملية السياسية في اليمن.وقال الرئيس اليمني " ندعم جهود المبعوث الأممي للتوصل للسلام ونعول على ضغوط المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للانصياع للسلام، وحقن دماء اليمنيين، ونأمل من المملكة المتحدة أن تمارس المزيد من الضغوط على هذه الميليشيا للجنوح للصواب".من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلاده ستقوم بما يلزم لمساندة الشرعية اليمنية لإخراج اليمن من مستنقع الاحتراب، مضيفًا أن بلاده ستدعم اليمن وحكومته الشرعية في مختلف المجالات، ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية.// انتهى //22:00ت م0305