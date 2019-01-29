الرياض 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واسعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.واطلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، الذي اشتمل على تقييم لأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الخاص في المملكة، ومراحل الإنجاز في معالجة التحديات على مستوى القطاعات، إضافة إلى تحليل للمؤشرات الدولية، وخطة العمل للجنة "تيسير" للفترة القادمة.كما ناقش المجلس، العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الدوري الربعي للاقتصاد الوطني، واستعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية منها والدولية وأبرز التطورات في مؤشرات الأداء والتوقعات المستقبلية.// انتهى //22:03ت م0306