الرياض 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة حمادي ولد أميمو.وجرى خلال الاستقبالين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:41ت م0313