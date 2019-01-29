حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسكرم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم طلاب الجامعة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية في ملتقى " الأمن الفكري الأول " الذي نظمته جامعة الملك خالد مؤخرًا ببحوثهم العلمية في مجال الأمن الفكري، بحضور مدير إدارة الأمن الفكري بالجامعة الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان وأعضاء مجلس إدارة الكلية.وهنأ معاليه خلال اللقاء الطلاب على حصولهم على المراكز المتقدمة في الملتقى، مؤكدًا أهمية مشاركة الطلاب المتميزين في أنشطة إدارة الأمن الفكري، والاستفادة منهم في البرامج والأنشطة الطلابية التي تناسب أفكار الشباب واهتماماتهم، وترسخ مبادئ الاعتدال.وفي ختام اللقاء سلّم الدكتور البراهيم شهادات الشكر والتقدير والجوائز والمكافآت للطلاب المشاركين.// انتهى //22:43ت م0315