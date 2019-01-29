الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقعت جمعية "خيرات لحفظ النعمة" اليوم عقد اتفاقية مع "نادي الإبل" للمرة الثالثة على التوالي، وبموجبها ستحفظ الجمعية الفائض من مناسبات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ مما سيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويوطد جسور التواصل بين فئات المجتمع الواحد.وأوضحت الجمعية أن الخدمات التي ستقدمها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من جمع فائض الطعام الصالح وفرزه وتوزيعه على الأسر المستفيدة التابعة للجمعية في منطقة الرياض، وجمع فائض الطعام غير الصالح للاستخدام الآدمي، وإعادة تدويره بالطرق الصحية، وذلك بالتعاون مع المستودع الخيري بمحافظة عنيزة, كما تعمل الفرق الميدانية التابعة للجمعية بالمهرجان على نشر ثقافة حفظ النعمة والتوعية بأضرار الإسراف والتبذير لدى المشاركين وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكانت جمعية خيرات لحفظ النعمة حققت بفضل من الله في عام 1438هـ، حفظ (172,724) وجبة، وإطعام أكثر من 8300 أسرة مستفيدة، وأيضًا تغطية 549 مناسبة أثناء إقامة المهرجان؛ حيث بلغت كمية الفائض الصالح للاستهلاك (40,314) طنًا من الأرز، و(18,711) من اللحم.ووضعت جمعية خيرات إستراتيجية للاستفادة من الفائض غير الصالح للاستهلاك الذي بلغ (15,788) طنًا من الأرز، و(24,608) من اللحم عن طريق تحويله إلى أعلاف وسماد زراعي.// انتهى //22:45ت م0316