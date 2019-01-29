بروكسل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم في بروكسل، مع ستيفانو غراسي مدير مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:49ت م0317