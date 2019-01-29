القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفدًا من الأدباء والمثقفين السعوديين، ضم كل من الشاعر أحمد حربي، والروائي عبده خال، والدكتور عبد المحسن القحطاني، والإعلامي على فقندش، والروائي الدكتور نبيل المحيش، والكاتب سليمان العقيلي.وأعربت مجموعة الأدباء والمثقفين عن سعادتهم لاحتواء الجناح السعودي على عددٍ كبير من دور النشر المختلفة سواء أهلية أو حكومية، بجانب الجامعات السعودية، والأركان الخاصة بمجسمات المسجد الحرام والمسجد النبوي، منوهين بأن المسؤولين عن الجناح نجحوا في نقل صورة مصغرة عن هوية وثقافة وحضارة المملكة.وأكد الضيوف أن الجناح السعودي نجح في أن يكون سفيرًا حقيقيًا لما تعيشه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات بلا استثناء، وهو ما يكشف سر حرص رواد معرض القاهرة على زيارة الجناح السعودي الذي يتميز عن باقي الأجنحة المشاركة بتعدد الأنشطة بداخله والتي تهم جميع الفئات والطبقات في العالم العربي والإسلامي.كما نظم الصالون الثقافي للجناح السعودي، ندوة عن السيرة الذاتية في الأدب السعودي للدكتور صالح بن معيض الغامدي.وفي سياق متصل استقبل الجناح السعودي اليوم، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة الدكتورة مريم أحمد المذكور، التي قامت بجولة في الجناح وقدم لها الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد عبد الله النامي، شرحًا مفصلًا عن أروقة الجناح وفعالياته المختلفة.وشهد جناح المملكة، إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض للاطلاع على الكتب من مختلف الجنسيات، خاصة طلاب الدراسات العليا من الدول العربية والآسيوية، وطلاب جامعة الأزهر الذين حرصوا على اقتناء الكتاب السعودي، خاصة الكتب الدينية لعلماء المملكة، لما تحتويه من تعليمات وقيم صحيحة.وبادرت بعض دور النشر السعودية المشاركة بتوزيع عددٍ من الكتب مجانًا، خاصة على طلاب الجامعات والمدارس.// انتهى //23:03ت م0319