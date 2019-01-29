الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستغلب الاتفاق على مضيفه الرائد 2-1 اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام الجولة الـ 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسجل هدفي الاتفاق اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين 9 و45، بينما سجل محمد العمري هدف الرائد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.وارتفع رصيد فريق الاتفاق بهذا الفوز لـ26 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن الرائد العاشر في جدول الترتيب.وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين الاتحاد وضيفه الشباب، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما وصل الشباب إلى 33 نقطة بالمركز الثالث في جدول الترتيب.//انتهى //23:11ت م0320