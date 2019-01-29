مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة مساء اليوم بزيارة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمنزله في العاصمة المقدسة.حضر اللقاء عدد من أئمة ومؤذني المسجد الحرام وأصحاب الفضيلة والعلماء وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.23:32ت م0321