تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسكرم محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم، المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" والمشاركين بمهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية، بحضور مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني مبروك محمد الشليبي وعدد من مديري الدوائر الحكومية والعسكرية.ورحب محافظ تيماء بالحضور والوفد المشارك في مهرجان الجنادرية الـ 33، موضحًا أن المحافظة تشرفت بالتوجيه الكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة، للمشاركة بالمهرجان ضمن جناح منطقة تبوك للتعريف بما تحتوية محافظة تيماء من موروث تاريخي وأثري وتراثي.وبين السديري خلال الحفل أن المشاركة في مهرجان الجنادرية الـ 33 الذي يعد من أكبر الفعاليات التراثية والثقافية بالمملكة، وهو فرصة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من إرث تاريخي وتراثي وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق، ومتاحف غنية بالمقتنيات الأثرية النادرة، وكذلك الفرق الشعبية المتخصصة في إتقان العرضة النجدية.وقال: إن العمل الجماعي الذي لمسناه في جناح منطقة تبوك وبالتحديد في جناح تيماء، يعكس ما تزخر به المنطقة من تراث عريق يفاخر به الجميع، متمنيًا أن يكون جناح المنطقة دائمًا متميزًا ومبدعًا ويحقق ماتصبوا إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتطوير المستمر لمهرجان الجنادرية، داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأمننا.// انتهى //23:35ت م0322