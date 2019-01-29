تبوك 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة البدع اليوم جلسته الشهرية المعتادة الـ 44.وناقش المجلس العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، حيث بدأ الإجتماع الذي رأسه رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن سليمان العميري وباقي أعضاء المجلس بالترحيب برئيس بلدية البدع المكلف عبدالله بن إبراهيم العطوي, متمنين له التوفيق والسداد، كما تمنوا للمهندس محمد التويجري رئيس بلدية البدع سابقًا التوفيق في مقر عمله الجديد.وناقشت الجلسة وضع أرصفة وحواجز أمام مدارس البنين والبنات لمنع دخول السيارات، وحماية الطلاب والطالبات من خطر السيارات.// انتهى //23:37ت م0323