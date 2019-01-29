الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساتفقت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون بين بلديهما للحفاظ على المصالح المشتركة، والاستقرار الإقليمي في منطقة المغرب العربي وهزيمة الجماعات الإرهابية.وأكد بيان مشترك صدر في ختام الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي رأسه وزيرا خارجية البلدين عبد القادر مساهل ومايكل بومبيو بواشنطن اليوم على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.واستعرض الجانبان البرامج الثقافية والتعليمية بين البلدين، واتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التبادل في مجال التعليم وحماية التراث الثقافي.// انتهى //23:38ت م0324