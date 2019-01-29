الرباط 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، مباحثات مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونغوي، التي تزور المغرب حالياً.وتمحورت المباحثات حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والمصادقة على الاتفاق المؤسس لهذه المنطقة، والذي سيمكن من الولوج إلى سوق يشمل ملياري شخص وسيشجع التكامل الاقتصادي للقارة.كما تناولت المباحثات موضوع المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة، الذي سينعقد بعد ستة أسابيع بالمغرب.// انتهى //23:39ت م0325