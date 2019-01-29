القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضيفه فريق مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.وارتفع رصيد الزمالك، بهذه النتيجة إلى النقطة 45 متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري رغم خوضه 18 مباراة فقط ويمتلك مباراتين مؤجلتين، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 30 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //23:41ت م0326