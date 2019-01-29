سياسي / رئيس الوزراء العراقي يلتقي عددًا من المسؤولين الدوليين
الثلاثاء 1440/5/23 هـ الموافق 2019/01/29 م واس
بغداد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد اليوم، كلاً على حده وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت, ورئيس الهيئة العسكرية لحلف شمال الأطلسي " الناتو " الفريق ستيوارت بيتش, والسفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيلمان.
وجرى خلال اللقاءات بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب ودعم القوات الأمنية العراقية.
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23:42ت م
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