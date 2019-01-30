القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسيشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الوزاري العربي الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والمُقرر عقده بمنطقة البحر الميت الأردنية بعد غد، بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح صحفي اليوم، أن اجتماع البحر الميت سيبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن التشاور حول سُبل التعاون والتنسيق بين الدول المُشاركة في الاجتماع للتصدي للتحديات المُشتركة الراهنة.// انتهى //00:09ت م0328