سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السيراليوني
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
موسكو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29يناير 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نظيره السيراليوني علي كابا ، الذي يزور روسيا حالياً .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية ، إضافة إلى مناقشة تسوية النزاعات الإقليمية في أفريقيا وقضايا مكافحة الإرهاب الدولي .
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