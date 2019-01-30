موسكو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نظيره السيراليوني علي كابا ، الذي يزور روسيا حالياً .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية ، إضافة إلى مناقشة تسوية النزاعات الإقليمية في أفريقيا وقضايا مكافحة الإرهاب الدولي .// انتهى //01:12ت م0329