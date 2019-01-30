كتونو 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنين عدنان بوسطجي، مأدبة عشاء مساء اليوم في مدينة كتونو، تكريمًا لأعضاء وفد مجلس الغرف السعودية الذين يزورون بنين حاليًا للاطلاع على الجوانب الاستثمارية في بنين.حضر المأدبة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى بنين، وعدد من مسؤولي الحكومة ورجال أعمال في جمهورية بنين.// انتهى //01:22ت م0330