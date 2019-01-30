نيويورك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين وسط هبوط لأسهم قطاع التكنولوجيا.وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 51.74 نقطة، ما نسبته 0.21 في المئة، ليصل عند مستوى 24579.96 نقطة، بينما انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.15 في المئة، ما يعادل 3.85 نقطة، ليغلق عند مستوى 2640 نقطة.وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 57.40 نقطة، ما نسبته 0.81 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 7028.29 نقطة.// انتهى //02:48ت م0333