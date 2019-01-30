لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم أن موافقة مجلس العموم على إدخال تعديلات على آلية التجارة والجمارك ترسل رسالة مفادها أن الخروج باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لا يزال ممكنًا.وقالت ماي بعد التصويت على إدخال التعديلات : " إن تصويت الليلة يحملها مسؤولية كبيرة بضرورة تبديد مخاوف الأغلبية بشأن بعض المسائل المتعلقة بالتجارة والجمارك"، مشيرة إلى أنها سوف تسعى لإجراء نقاشات مع المسؤولين الأوربيين لتعديل هذه البنود.وأوضحت أنها سوف تحاول الحصول على تغييرات قانونية ملزمة أيضًا بشأن عدم عودة نقطة الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.وأعربت ماي عن ارتياحها لوجود غالبية في البرلمان ضد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، داعية زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان إلى الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة كيفية الوصول إلى تفاهم بشأن بعض القضايا العالقة.// انتهى //03:15ت م0334