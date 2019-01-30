برومادينيو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرقي البرازيل إلى 84 قتيلاً، في حين بلغت حصيلة المفقودين إلى 276 شخصًا.وأفاد المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، بأنّه تم التعرّف على جثث 42 شخصًا بعد خمسة أيام من البحث.ووقع الانهيار في الخامس والعشرين من شهر يناير عندما تسبّب انزلاق للتربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.// انتهى //05:52ت م0338