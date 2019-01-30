عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء يثمن تدشين ولي العهد لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
المملكة تتحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية
الموافقة على الهيكل التنظيمي لـ«النقل» وتنظيم مركز «استدامة»
ولي العهد: المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن
«المجلس الاقتصادي» يناقش تقرير «تيسير» لتحفيز القطاع الخاص
فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة أستراليا
سعود بن نايف: آثار برنامج تطوير الصناعة ستظهر قريباً
فيصل بن سلمان: الوسطية نهج اختطته المملكة منذ تأسيسها
فيصل بن مشعل: لا بد من تعزيز المبادرات الاجتماعية
أمير الجوف يستقبل السفير الإماراتي
أمير الباحة يتسلّم تقريري اللجنة العقارية ولجنة الأسرة
محمد بن ناصر يكرم متفوقي أيتام جازان
أمير مكة بالنيابة يطلع على دور «المدن الصناعية» في جذب الاستثمارات
مركز الملك سلمان يوزع 1750 سلة غذائية لـ10500 مستفيد في الضالع وحضرموت
«التحالف» يصطاد 3 قيادات ويدمر تحصينات الحوثي
البحرين: تصريحات «خارجية» طهران تعكس الطبيعة العدوانية لنظام الملالي
استقالة الحكومة الفلسطينية
مباحثات عربية - روسية لتطورات المنطقة
مصرع شرطي.. واعتقال دواعش في الموصل
النظام السوري يقصف مناطق الهدنة
مصر: إحباط مخطط إرهابي واعتقال 54 إخوانياً
قمة فرنسية - مصرية تبحث الاستثمار والأمن الأفريقي
السودان: إطلاق جميع معتقلي الاحتجاجات
الجيش الليبي يطهر مواقع سبها من الإرهابيين
الدنمارك تدعو لفرض عقوبات أوروبية على روسيا
// يتبع //
06:17ت م
0003