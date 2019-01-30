الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مجلس الوزراء يثمن تدشين ولي العهد لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيةالمملكة تتحول إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستيةالموافقة على الهيكل التنظيمي لـ«النقل» وتنظيم مركز «استدامة»ولي العهد: المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن«المجلس الاقتصادي» يناقش تقرير «تيسير» لتحفيز القطاع الخاصفيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة أسترالياسعود بن نايف: آثار برنامج تطوير الصناعة ستظهر قريباًفيصل بن سلمان: الوسطية نهج اختطته المملكة منذ تأسيسهافيصل بن مشعل: لا بد من تعزيز المبادرات الاجتماعيةأمير الجوف يستقبل السفير الإماراتيأمير الباحة يتسلّم تقريري اللجنة العقارية ولجنة الأسرةمحمد بن ناصر يكرم متفوقي أيتام جازانأمير مكة بالنيابة يطلع على دور «المدن الصناعية» في جذب الاستثماراتمركز الملك سلمان يوزع 1750 سلة غذائية لـ10500 مستفيد في الضالع وحضرموت«التحالف» يصطاد 3 قيادات ويدمر تحصينات الحوثيالبحرين: تصريحات «خارجية» طهران تعكس الطبيعة العدوانية لنظام الملالياستقالة الحكومة الفلسطينيةمباحثات عربية - روسية لتطورات المنطقةمصرع شرطي.. واعتقال دواعش في الموصلالنظام السوري يقصف مناطق الهدنةمصر: إحباط مخطط إرهابي واعتقال 54 إخوانياًقمة فرنسية - مصرية تبحث الاستثمار والأمن الأفريقيالسودان: إطلاق جميع معتقلي الاحتجاجاتالجيش الليبي يطهر مواقع سبها من الإرهابيينالدنمارك تدعو لفرض عقوبات أوروبية على روسيا// يتبع //06:17ت م0003