وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (طهران والدوحة وجهان لعملة واحدة): القول بأن السياسة الإيرانية الإرهابية القائمة على تصدير الثورة الدموية لكل مكان تتشابه تماما مع سياسة النظام القطري القائم هو الآخر على دعم التنظيمات الإرهابية أينما وجدت واحتضان الإرهابيين في الدوحة هو قول لا يجانبه الخطأ.ورأت أن سياسة الدوحة الغارقة في أوحال التورط بمد التنظيمات الإرهابية في جنوب لبنان والحوثيين في اليمن وفصائل من الإرهابيين الذين مازالوا يعيثون خرابا ودمارا في سوريا بالدعم السياسي والمالي والعسكري لا تقل خطورة عن دعم طهران لتلك التنظيمات ولا تقل في تهديداتها لأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة عن التهديدات الإيرانية السافرة كما اتضح مؤخرا من خلال إدانة أحد الإرهابيين في البحرين بالتخابر لصالح النظام القطري، فاتجاهات هذا النظام الإرهابي لا تقل في خطورتها عن الاتجاهات الإيرانية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.وأوضحت أنه ليس من الأسرار القول إن سياسات النظام القطري الجائرة التي تشكل في حجمها خطرا على أمن الدول الخليجية والعربية متطابقة تماما مع سياسات النظام الإيراني الدموي القائم على نشر ظاهرة الإرهاب ودعمها داخل تلك الدول بما يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها يتشابه مع التهديد القطري، فالسياسات العدوانية من قبل طهران والدوحة تجاه الدول الخليجية والعربية واضحة كوضوح أشعة الشمس في رابعة النهار، فكلاهما يدعم ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها ومسمياتها وأهدافها الشريرة.وبيّنت أنه من هذا المنطلق فإن الدول الخليجية والعربية لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء المستقل فيها سواء في مملكة البحرين أو غيرها من الدول، فقد ثبت بما لا يقبل الشك أن تلك التدخلات من قبل النظامين في طهران والدوحة لا تمثل إلا سعيا لزعزعة أمن واستقرار وسيادة دول المنطقة، وليس أدل على ذلك من الأحداث الدامية في اليمن وسوريا وغيرهما من الدول التي تسلل الأخطبوط الإرهابي إليها ليطيل أمد حروبها ويبعدها تماما عن السلام المأمول والمنشود.واختتمت بالقول: لا شك أن التهديدات الإيرانية والقطرية للدول الخليجية والعربية تمثل قلقا لا بد من احتوائه، فظاهرة الإرهاب المدعومة من النظامين تشكل خطرا ماحقا على استقرار دول المنطقة، وتمثل تهديدا سافرا لسيادة أراضيها وعبثا واضحا بكل المواثيق والقرارات والتوصيات الدولية المنادية باحتواء تلك الظاهرة وتقليم أظافر أصحابها أينما وجدوا.// انتهى //06:29ت م0006