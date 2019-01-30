طرابلس 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى النمسا ولقائه مستشار النمسا سبستيان كورتس، إذ تناولت المحادثات ملفات التعاون المشترك.وأشارت إلى لقاء النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، مع ممثلي مركز الحوار الإنساني، بشأن إعداد تصور حول الملتقى الوطني، والنقاش حول نتائج اللقاءات التي أشرف عليها، ومحاولة الوقوف على التحديات والفرص التي تحيط بالملتقى وذلك فى إطار حرص المجلس لإنجاح الملتقى.وتابعت الصحف الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ سيطر الجيش على قاعدة “الويغ” الواقعة في منطقة القطرون قرب الحدود التشادية والنيجرية.ونشرت إعلان مدير أمن بنغازي شرق ليبيا العميد عادل عبد العزيز جاهزية المديرية التامة لتأمين وفد البعثة الأممية الذي سيباشر مهامه في المدينة في وقت قريب.وعرجت على تصريحات الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التي أكد فيها تضرر بلاده كثيرًا من انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا، مؤكدًا رغبة تونس في عودة الدولة الليبية.ونقلت صحف ليبيا تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، التي شدّد فيها على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية الليبية في العملية السياسية والانتخابات.// انتهى //07:19ت م0007