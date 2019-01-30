السيح 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات هاكاثون "المدن الذكية" الذي تنظمه كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.وتهدف الفعالية إلى إيجاد حلول تقنية يمكن تطبيقها في المدن لتصبح متطورة وذكية في أنظمتها ومنها حلول اقتصادية وبيئية وأمنية وفي مجال حركة النقل وجودة الحياة في المدن, فيما تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع والمنافسة بين طلاب كليات الجامعة وفروعها .// انتهى //08:24ت م0010