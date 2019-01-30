اجتماعي / " التربية بالحب " برنامج بجمعية التنمية الأسرية في جازان غداً
الأربعاء 1440/5/24 هـ الموافق 2019/01/30 م واس
جيزان 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة جازان "رأف"، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة غداً, برنامجاً بعنوان " التربية بالحب "، يقدمه الدكتور خالد المنيف, وذلك بمسرح قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.
ويأتي البرنامج ضمن فعاليات ملتقى جازان الأسري الأول الذي يأتي بالتعاون بين الجمعية واللجنة.
// انتهى //
08:36ت م
0011