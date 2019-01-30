الطائف 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت الحوية والقديرة ورحاب وريحه والواسط والسيل الصغير والعرفاء .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.// انتهى //09:19ت م0013