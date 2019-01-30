جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمقر الأمانة العامة بجدة أمس ، السفير رمضان عبد اللطيبوف بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كمندوب دائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.أكد الجانبان حرصهما على المزيد من دعم روابط الصداقة القائمة ،وبحثا سبل دعم التقارب بين منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية في مجالات العلوم والثقافة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب ونشر ثقافة السلم والأمن في المنطقة.وشدد الجانبان ضرورة المحافظة على دورية انعقاد المشاورات السياسية لما لها من أهمية في تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف في مايتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:40ت م0014